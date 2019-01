Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini hatırlatan Altun, iki liderin Suriye'deki son gelişmeler, Türk-Rus ilişkileri ve bölgesel konularla ilgili görüşmeler yapacağını söyledi.

Altun, "Türkiye Suriye'de sadece terörün tüm türleriyle mücadele etmiyor, yanı başımızda yıkıcı krize siyasi çözüm bulmak için de çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önceliğinin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı olduğunu söyleyen Altun, "Bu hedefler için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Turkey isn't just fighting all forms of terrorism in Syria. We are also working for a political solution to the devastating crisis next door.



Syria’s territorial integrity and political stability are key priorities for Turkey. We will continue to work toward those goals. pic.twitter.com/fmD5mpwM88