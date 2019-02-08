Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen ilk mitingde Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas mitingi sonrasında yanına gelen genç bir kızın ricasını geri çevirmeyerek ailesini telefonla aradı ve sohbet etti.

Çok çalışacağız pic.twitter.com/Ie8dXmh2fO — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 Şubat 2019

Genç kızın, ameliyat olduğu için gelemediği belirtilen babaannesiyle de konuşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşlı kadın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayır duasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, o anların görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Altun paylaşımında "Çok çalışacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber