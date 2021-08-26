Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.
Etiketler: Resmi Gazete İletişim Başkanlığı
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