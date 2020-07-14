Cumhurbaşkanlığı Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
-Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık.
-Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız.
-Temizlik, maske ve mesafeden başka alınabilecek önlem yok.
Ekonomide toparlanma
-Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır.
-Ekonomide toparlanma için gereken her türlü adımı atıyoruz.
-Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır.
-Salgının bizi hedeflerimizden geri koymasına izin vermedik.
-Sanayide, tarımda, ihracatta yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz.
Ayasofya kararı
-Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını önemle çiziyorum.
-Harap halde teslim alınan Ayasofya Camii, bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür.
-Ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum.
-Gün bu ulu mabedin yeniden hak ettiği değerle var oluşunun sevincini yaşama günüdür.
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