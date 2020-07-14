Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık.

-Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız.

-Temizlik, maske ve mesafeden başka alınabilecek önlem yok.

Ekonomide toparlanma

-Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır.

-Ekonomide toparlanma için gereken her türlü adımı atıyoruz.

-Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır.

-Salgının bizi hedeflerimizden geri koymasına izin vermedik.

-Sanayide, tarımda, ihracatta yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz.

Ayasofya kararı

-Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını önemle çiziyorum.

-Harap halde teslim alınan Ayasofya Camii, bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür.

-Ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum.

-Gün bu ulu mabedin yeniden hak ettiği değerle var oluşunun sevincini yaşama günüdür.

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