Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı resmi Twitter hesabından "veri sızıntısı" iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e- Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarda yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır" denildi.

İddialar gerçek dışı

İddialara temel teşkil eden verilerin siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır" mesajı verildi.