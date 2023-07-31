Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem bölgesinin eski yapısına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerin yeniden ihyasına ilişkin koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:

"Toplantıda, deprem bölgesinde hali hazırda devam eden çalışmaları ele aldık.

Bu kapsamda; deprem fonları, kalıcı konutların inşa süreci, yerinde dönüşüm, yapılan ve yapılması planlanan konutlara ilişkin altyapı çalışmaları ile bölgedeki sosyal hayata ilişkin projeleri değerlendirdik.

Hükümetimizin ve yerel yönetimlerin, önümüzdeki dönemde deprem bölgesindeki temel ihtiyaçların giderilmesi ile bu hizmetlerin finansmanı gibi öncelikli konuları ele aldık.

Bir yandan depremzedelerimizin yeni yuvalarının yapımı devam ederken diğer yandan sosyal hayatın ve altyapının da eş zamanlı ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depremden etkilenen bölgemizin, tıpkı deprem öncesinde olduğu gibi hem şehircilik anlamında hem de ticaret ve sosyal hayatta eski yapısına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."