Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine tepki: Kimseyi kandıramazsınız!
Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren yayınına Ankara'dan art arda tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tepkisini, "Ahlaksız yayını lanetliyorum" mesajıyla gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."
Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız!— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 27, 2020
İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum.
Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum.
Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 27, 2020
Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."