Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun vefat eden amcası Hüseyin Soylu'ya Allah'tan rahmet, sayın bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanımız Sayın @suleymansoylu'nun vefat eden amcası Hüseyin Soylu'ya Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 7, 2021

Bir süredir kanserle mücadele eden 75 yaşındaki Hüseyin Soylu'nun, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hüseyin Soylu'nun cenazesi, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.