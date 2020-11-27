Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da camilerin sinema salonuna çevrildiği, Ermenistan'da yine camilerin yıkılıp hatta ahır yapıldığı, Avrupa'nın göbeğinde her gün yeni bir İslam karşıtı vaka gerçekleştiği bir dönemde, Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay
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