Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu'nun 6'ncı Toplantısı'na katılacak
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 6'ncı Toplantısı için Özbekistan'a hareket etti.
Oktay, gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, akreditasyon enerji ulaştırma, tarım ve orman, turizm sektörleriyle 40'tan fazla eylemden oluşan protokol imza törenine katılacak.
Toplantı öncesi Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk firmaları yetkilileriyle bir araya gelmesi beklenen Oktay'ın, burada ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.
Oktay, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
Oktay ve beraberindeki heyet, program kapsamında Buhara ve Semerkant şehirlerini de ziyaret edecek.
Etiketler: Fuat Oktay Özbekistan
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