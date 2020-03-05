Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.

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Kabulde, Türkiye tarafından KKTC'deki çeşitli sektörlerin desteklenmesi amacıyla serbest bırakılan 170 milyon liralık kaynağın kullanım alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, başta ulaştırma ve turizm olmak üzere KKTC'de yürütülen projeler değerlendirildi.