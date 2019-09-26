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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'da yarın okullarımız açık olacak26 Eylül 2019 Perşembe 20:22 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 20:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin Valilikte açıklamalarda bulundu.
Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız. (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi.
Kaynak: AA