Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gerekli tahkikatlar titizlikle yürütülüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki patlamayla alakalı olarak ilgili tüm kurumların devrede olduğunu ve gerekli tahkikatların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Fuat Oktay
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