Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.