Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımız vicdanların, mazlumların sesidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız vicdanların, mazlumların sesidir. Hiçbir zaman yönlendirmelere göre konuşmaz. Hakkın ve haklının yanında dimdik durdu, yarın da duracak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni'nde konuştu.
-Sayın Cumhurbaşkanımız vicdanların, mazlumların sesidir. Hiçbir zaman yönlendirmelere göre konuşmaz. Hakkın ve haklının yanında dimdik durdu, yarın da duracak.
-(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: [AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması] AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık.https://t.co/g0LT6E1JWo pic.twitter.com/xXLGFwIOuX— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2021
-Yeni bir müzakere süreci olacaksa ancak iki devlet arasında olabilir. İki devlet de eşittir, egemendir, bağımsızdır.
-Sayın Cumhurbaşkanımız 20 Temmuz'da Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirecektir.
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