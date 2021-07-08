Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni'nde konuştu.

-Sayın Cumhurbaşkanımız vicdanların, mazlumların sesidir. Hiçbir zaman yönlendirmelere göre konuşmaz. Hakkın ve haklının yanında dimdik durdu, yarın da duracak.

-(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: [AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması] AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık.https://t.co/g0LT6E1JWo pic.twitter.com/xXLGFwIOuX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2021

-Yeni bir müzakere süreci olacaksa ancak iki devlet arasında olabilir. İki devlet de eşittir, egemendir, bağımsızdır.

-Sayın Cumhurbaşkanımız 20 Temmuz'da Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirecektir.

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