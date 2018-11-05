ABD'nin İran yaptırımlarına Türkiye'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Oktay'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o bedel güçlü olmayı gerektiriyor.

Ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız, yani istikrar sahibi olmak zorundasınız.

Dövizin, doların ve iç politikaların ekonomide silah olarak kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz.

ABD'nin İran yaptırımları

Bir ülkenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek, her şeyden önce anlamlı ve adil değil.

Yaptırımlardaki tutumumuz ne olacak bunu açıkça ifade ettik. Bugün zaten açıklama olacak, sonuçlarını göreceğiz.

Türkiye tavrını koymuştur. Türkiye'nin yaptığı bir inatlaşma olayı değildir.

"ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi"

ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi. Böyle bir sorunumuz yoktu. Biz bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz.

Normalleşme sürecinin getirdiği yapı buna da hizmet edecektir yani yapay sorunları değil gerçek sorunları konuşmaya başlayacağız. Tabii ki onlarda da iyileşme olması lazım. Çünkü müttefiklik ilişkisi bunu gerektiriyor.

Kaşıkçı cinayeti

Kaşıkçı cinayeti, uluslararası boyutta her tarafı dökülen, hiçbir tarafından tutamayacağınız bir olay.

Türkiye, bütün şeffaflığı ile devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşıyor.

Türkiye sınırları içerisinde hiç kimsenin hiçbir şekilde böyle bir cinayete veya buna benzer herhangi bir şeye kalkışamayacağı, kalkıştığı zaman da bunun bir bedeli olacağı, bu bedeli ödeyeceği, kim olursa olsun... Türkiye, bu mesajı vermiştir.

Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir.

Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...