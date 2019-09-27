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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 473 hasarlı bina ihbarı geldi27 Eylül 2019 Cuma 10:42 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 11:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki depremin ardından 473 bina hakkında hasar ihbarı yapıldığını söyledi. Oktay, "Yaralanan 34 vatandaştan 10'unun tedavisi sürüyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar" dedi.
"İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" diyen Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: fuat oktay İstanbul deprem