Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar" dedi.

"İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" diyen Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA