Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ordu'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'daki selle ilgili bilgi aldı
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