Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Toplantımızda yatırım iklimini geliştirilmesi adımlarını istişare ettik. Kısa vade ve orta vade şeklinde ayırıyoruz. Bugünkü toplantıdan sonra eylül ayından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte komitelerimizi çalıştırarak kısa vadeli yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. 3 ay sonra yeniden bir Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı yaparak çalışmalarımızı gözden geçirmeyi planlıyoruz. Finansmana erişim konusu toplantımızda öne çıkan başlıklarından.

Sanayi alanlarımızın genişletilmesi konusunda mutabakat oluştu. Katma değeri yüksek ihracat için AR-GE'ye ağırlık verilecek. Çalışma mevzuatında yeni düzenlemeler konusunda Çalışma Bakanlığımızın kısa ve orta vadeli çalışmaları ele alması söz konusu.

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