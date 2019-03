Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir performans izledik"

59 il yaptık ve 59 ilin dışında da bugün tabii bu ilçelerimizle birlikte 29 tane de ilçe yapmış olduk. Yarın da 6 ilçe yapacağız. Böylece de 35 ilçeyle de bunu tamamlamış olacağız. Fakat bu arada gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Bey olsun gerek Ankara’da Mehmet Özhaseki Bey olsun, İzmir’de Nihat bey olsun, bütün arkadaşlarım ilçe belediye başkanlarıyla birlikte gerçekten çok yoğun bir performansı ortaya koydular. Kaldı ki bizim bu seçimlerdeki bir özelliğimiz de Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir performans izledik. Çünkü çalışmazsak netice almak da mümkün değil. Hele hele de bir beka meselesi gündemde olunca bu beka meselesinde de bunu milletimize iyi anlatmak ve neticesini de buna göre koparmamız lazım.

"1 Nisan’dan itibaren Türkiye’de yeni bir güne çıkmamız lazım"

Karşımızda bir zillet ittifakı, bir illet ittifakı var. Bunun karşısında da Cumhur İttifakı olarak bizim güçlü bir çıkış yapmamız lazım. Bu yerel seçimleri de kesinlikle Cumhur İttifakı’nın lehine çevirerek özellikle de 1 Nisan’dan itibaren Türkiye’de yeni bir güne çıkmamız lazım. Çünkü çıkıyor bir tanesi diyor ki, ‘bu bir intikamdır.’ Bunun herhalde bir yerlerden zoru var. Bütün bunlar karşısında biz tabii vakur bir şekilde yolumuza devam ederken bunların intikam gibi ifadeler kullanması, öbür taraftan yalanlarla dolu bir kampanya sürdürmeleri, bunlar bize yakışmazdı.

Biz bu yollara tevessül etmeden işi kararlı, ciddi ve yoğun çalışmayla sürdürdük ve projelerimizi anlattık. Proje bazlı bir çalışmayı bütün belediye başkanı arkadaşlarım, büyükşehirler olsun, tüm ilçe belediye başkanlarımız olsun yapacaklarını anlattılar. Yapacaklarını anlatmak suretiyle de bunu milletimize sundular. Ben de bu bakımdan Pazar akşamının inşallah Cumhur İttifakı olarak, partimiz olarak çok hayırlı neticeyle sonuçlanacağına inanıyorum.

"Kimler İstanbul’u kendi stratejik kayıtlarına almadı ki? "

Doğduğumuz büyüdüğümüz bir vilayet burası. İstanbul tabii tarih itibarıyla da bir payitaht. Bu tarihin kayıtlarında müstesna bir yeri olan ve uluslararası camiada gıpta ile bakılan bir şehir. Kimler İstanbul’u kendi stratejik kayıtlarına almadı ki? Kimler bu stratejik kayıtlar içerisinde İstanbul’u hedef göstermedi ki? Ama tabii bizim İstanbul’la ilişkimiz ise sevgili peygamberimizin müjdesine dayalı olandı. Onun için 1453 çok anlamlıdır. Bizim için 1453 ne kadar anlamlıysa bunun karşısında olanlar, işte Gezi olaylarında yaşadık ya, ‘zulüm 1453’te başladı’ diye duvarlara yazanlar vardı ya. İşte bunlar da aynen Haçlı zihniyetinin Türkiye’de yani içimizdeki uzantılarıdır. Bu denli İstanbul önemlidir.

"Çanakkale geçilmez ifadesi İstanbul içindir"

En son Çanakkale… Bu mücadele niye verildi? Çanakkale’deki hedef neresiydi? Çanakkale miydi? Hayır. Çanakkale’yi aşıp İstanbul’a girmekti. Ama Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde o zaman hey on beşli on beşli hadisesindeki o on beş yaşındaki yavrular, o kuzular, kınalı kuzular hepsi tıp öğrencileri vs. Asker yok, beklenen sayıda böyle bir şey yok, teknoloji ise hepsi düşman kamplarının içerisinde ve Seyit Onbaşı gibi birçok kendini o yola vakfeden Mehmetçiklerimiz Çanakkale’de onlara geçit vermediler ve Çanakkale’nin sularına onları gömdüler ve İstanbul orada virgül değil, noktayı koydu. İşte o Çanakkale geçilmez ifadesi İstanbul içindir. Orada da bu işi başaramadılar fakat iş bitti mi bitmedi.

"Biz de bu sevda ile doğduğumuz şehre aşık olduk"

16 bin 500 kilometreden Yeni Zelanda buraya geldi. Avustralya buraya geldi. Niye geldiler? Neydi dertleri? İstanbul… Onun için İstanbul bizim için çok önemli. Bakın onlar hala İstanbul demiyor. Kostantinapol diyor. Biz bu şuur içerisinde evlatlarımıza bir defa İstanbul’un bu gerçek durumunu bu manevi konumunu çok iyi anlatmamız lazım. Oturduğun bu şehir rastgele bir şehir değil.

Bu şehrin bir farklılığı var. Biz de bu sevda ile doğduğumuz şehre aşık olduk. Benim doğduğum yer, İstanbul’un müstesna yerleri değildi. Ben Kasımpaşa’nın bir kenar köşesinde doğdum. O da tarihi itibarıyla önemli bir yerdi ama. Çünkü bütün Osmanlı ordularının okçularını yetiştirdiği yerin kenarında olan bir mahallede doğdum. İki odalı bir kirada oturduğumuz evde büyüdük, oradan geldik.

Zaten Binali Bey de aslında Kasımpaşalıdır. O tabii Erzincan’dan çıktı oraya geldi. Daha sonra yollarımız bu davada birleşti. Beraber bu yolda yolculuğumuz devam etti. Tabii 40 yıllık bir siyasi geçmişim var. Siyasette şu andaki siyasi partilerin başında olanların hiçbirinin gençlik kollarından yetişim buralara kadar geleni yok. Kimisi gökten zembille inmiş, kimisi farklı yolarla gelmiş. Biz de gençlik kollarından itibaren siyasetin içinden gelmiş büyümüş, bunun da ilk başladığım yer Kasımpaşa. Ondan sonra İstanbul derken merkez karar yürütme derken yürüdük.

"İstanbul’a çok kısa zamanda çok çok ciddi yatırımlar sığdırdık"

Beyoğlu belediye başkanlığı seçimleri ilk adımdı 89. 94, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, zaten Büyükşehir Belediye Başkanlığı adımını attığımız adan itibaren İstanbul’a aşkımız orada tescillendi. İstanbul’a yapmamız gerekenlerin en idealini, en güzelini yapmak için bir yarışın, bir mücadelenin içerisine girdik. Tüm belediye başkanı arkadaşlarım, o zamanki ilçe belediye başkanlarımız el ele verdik. Çok farklı bir şekilde dünyadaki yapılanları da yerlerinde incelemek suretiyle bu adımı attık ve İstanbul’a çok kısa zamanda çok çok ciddi yatırımlar sığdırdık. Ben o zaman 2,5 milyar dolar borçla Büyükşehir Belediyesini devraldım. Bıraktığımda yaptığım yatırımlar bir kenara 1 milyar 250 milyon dolarla borç olarak bıraktım. Yatırımlarımızın rakamsal olarak boyutu tarif edilemeyecek kadar büyüktü.

"İstanbul’u bir yılı bulmadı çöp yığınlarından kurtardık"

Bir şeye inanıyorduk. Başarıda insan yönetimi, bilgi yönetimi, finans yönetimi çok önemli. Bu üç şeyi başardığınız zaman zaten gerisi geliyordu. Biz de bu yatırımlarla birlikte İstanbul’u o 4 buçuk yılda bir defa ulaşım altyapısından tutun da üstyapıdaki yaptığımız yatırımlara, ki dedik ki biz deniz taşımacılığına da İstanbul’da önem vermemiz lazım. Binali Bey’i de o zaman İstanbul Deniz Otobüslerinin başına getirdik. İthal ettiğimiz deniz otobüsleriyle beraber deniz taşımacılığında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi adımlar attık. Her şeyden önemlisi bir defa CHP’nin tanımı olan çöp, çukur, çamur… Bunlardan İstanbul’u kurtarmamız lazımdı. Çöpten kurtarmak için hemen süratle attığımız adımlarla beraber bir defa İstanbul’u bir yılı bulmadı çöp yığınlarından kurtardık.

"5 milyon 350 bin haneye İBB doğalgazı vermiş durumda"

O ara Habitat 2 Toplantısı vardı İstanbul’da ve Habitat 2 Toplantısı’nın sonuç bildirgesinin içine dünyanın en temiz şehri olarak İstanbul girdi. Çok manidardır. Bu kadar kısa sürede alıyorsunuz bu temizlik, çöp olayını hallediyorsunuz. Hatırlarsanız o zamanlar maske dağıtıyordu Sabah gazetesi o zamanki. Biz süratle buna da el attık. Tabii 50 bin haneye CHP yönetimi o zaman doğalgaz verememişti. Ama ben belediye başkanlığını bıraktığımda 1 milyon 250 bin haneye doğalgazı verdik. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımıza sordum. Şu anda da 5 milyon 350 bin haneye İBB doğalgazı vermiş durumda. İstanbul’da şu anda hava kirliliği yoksa bunun sebebi de bu. Bir diğeri önemli olan su meselesiydi. Onun da çözüm önerisi lazımdı. İki kanadı vardı bu işin. Bir Ömerli kanadı, bir Terkos kanadı… Bunun içinde Isranca Dağlarından İstanbul’a, Terkos’a suyun gelmesi gerekiyordu. Oradan da yaklaşık 140 kilometre dağları delerek Terkos’a su getirdik.

"Bu seçimlerde anket firmalarının hepsi iflas edecek"

Şu anda bunu söylemek belki erken. Yani çok değişik şeyler konuşuluyor. Bir defa bu seçimlerde anket firmalarının hepsi iflas edecek. Şu anda bizim çok sayıda anket firmalarıyla gerek belediyelerimizin gerek bizim bazı çalışmalar var. Bakıyoruz ki birbirinden o kadar uzak o kadar uzak neticeler önümüze geliyor ki belli ki bunların hiçbirisi bir şeyi tutturamayacak. Ya onlar tamamıyla bu işi sipariş üzerine yapıyorlar ya birbirleriyle denekler üzerinde ayrıca çalışmaları var. Tabii bunlar olduğu zaman sağlıklı neticeler ortaya çıkması mümkün değil.

"Halkımızın bu seçime katılımını teşvik ediyorum"

Şu andaki görüntü, biz tabi yüzde 85, 86 gibi katılımları Türkiye gördü. Bunu dünyada gören bir ülke yok. Bu konuda Türkiye örnek. Böyle bir durumu var. Bu seçimde bu olur mu olmaz mı? Ben konuşmalarımda katılıma özellikle vurgu yapıyorum. Halkımızın bu seçime katılımını teşvik ediyorum. Bu katılımı sağlayacağız ki inşallah seçim neticeleri üzerinde farklı bir etki doğuralım.

"Sen gel ama gelmeyeni de al gel"

Her zaman söylediğim gibi ‘demokrasi yerelde başlar, genelde değil. Demokrasi yerelde başladığı zaman geneli güçlü kılar.’ Onun için de burada özellikle bu büyükşehirlerde, 30 büyükşehirde yapılacak olan seçim ve katılım çok çok önemli. Halkımızın da bu seçimlere katılımı bizler için büyük önem arz ediyor. Şu anda meydanlardaki dile bakarak değerlendirirsek, ben katılımın yüksek olacağına inanıyorum. Çünkü meydanlar çok iyi. Bunlar gösteriyor ki şu anda halk artık bu işi tam manasıyla hazmetmiş, inanmış ve kendini pazara hazırlıyor. Biz de diyoruz ki Cumhur İttifakı olarak, ey benim vatandaşım, ey sevgili bu işi ihmal etme. Sen gel ama gelmeyeni de al gel. Çünkü meydanlar bir siyasi partinin, ittifakın bu ülkeye dair söyleyeceği sözün asıl yeridir. Miting alanları adeta siyasetin bir Kırkpınar’ıdır.

"Davaya ihanet edenin tekrar orada yer alması olacak bir iş değil"

Bakıyorsunuz bazıları böyle garip garip, diyelim ki aday yapmadınız. Aday yapmadığınız kişi hiç olmayacak bir siyasi partiden aday oluyor. Yeter ki aday olayım. Tabii bunları gördüğümüz zaman bunlara bizim bir sinyal vermemiz lazım. Bir de hep söylediğim bir ifade var, “bu trenden inen bir daha bu trene binemez.” Bunu da geçmişte çok yaşadık.

Bakıyorsun bizim partinin elemanı. Ayrılıyor, belli bir süreyi geçiyor yönetemiyor orayı, gidemiyor, tekrar dönmek istiyor. Tekrar dönmek istediği zaman da ister istemez teşkilatımız diyor ki, “bu bize ihanet etti bunu ne olur almayalım.” O da haklı. Niye? Çünkü bizim partimiz sıradan bir parti değil. Biz partimize bir dava olarak bakıyoruz.

Dava olarak baktığımız için de davaya ihanet edenin tekrar orada yer alması olacak bir iş değil. Bir yerde siyasi ahlak meselesi. Siyasi ahlaktan ödün vermeye başladığımız zaman bu işin kaderi üzerinde teri olanlar, işte o küskünler dediğimiz olaylar bunu doğurur. Artık bu küskünler ordusu meydana gelmesin, böyle bir şeyler olduysa artık sizler de affedici olacaksınız.

Çünkü karşımızda sıradan bir blok yok. Bir tarafta bu ülkenin tarihinde kara lekeleri olan bir CHP var, onun yanında Kandil’in desteklemiş olduğu malum siyasi parti var. Öbür tarafta içi karma karışık bir İyi Parti var. Bir de bakıyorsunuz yanda bir Saadet Partisi var. Dörtlü bir mekanizma, bu dörtlü mekanizmaya karşı da bizim dikkatli olmamız lazım. Sen bir dava adamıysan davada küslük olmaz.

