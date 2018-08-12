Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen iş dünyası ve STK buluşmasında konuşuyor.
- Biz ulusal bir çerçeve içinde kalmış değiliz, uluslararası bir ışıltı söz konusu. Milletin desteği arkamızda olduğu sürece kimse bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz.
-Sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrettik sonunda zafere ulaştık.
-Osmanlı'yı mezara koymak isteyenler Çanakkale'de hezimete uğradılar.
-Bu millete kefen biçenler büyük bir hezimet yaşadı.
-Birileri cüsserlerine güvenerek ülkemizi diz çöktürmeye çalışıyor.
-Hukuk sistemimize müdahale etmeyte yelteniyorlar.
-Türkiye'nin direncini kırabileceklerini düşünüorlar. Bunlar tür millerini zerre kadar tanımıyorlar.
- Türkiye'ye tehdit ve şantaj dili asla tesir etmez.
-Bu millet yüz yıl önce mandacılığı elinin tersiyle itmiş bir millettir.
-Bu milleti ayakta tutmak sanayicinin tüccarın da görevidir.
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