SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
4.5ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
22.03.2024 16:45
, 22.03.2024 17:01
SON GÜNCELLEME
22.03.2024 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çankırı mitinginde halka hitap ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Bayburt’ta gençlerle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
İsrail basını, 2024 Paris Olimpiyatları'nda İsrail'i boykot ihtimalini tartışıyor
17:16
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu, Şifa Hastanesinin pek çok binasını bombaladı
17:01
Kızılhaç, dünya genelinde her 4 kişiden 1'inin güvenli içme suyuna erişemediğini bildirdi
16:46
Muhafazakar Parti bağışçısının, milletvekili hakkındaki ırkçı yorumları soruşturuluyor
17:06
Elektrikli taşıt kredisi tutarlarında düzenleme
16:45
Dört ülkeden daha Filistin Devleti'ni tanıma adımı
Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Faruk Camii enkazında kıldı
FOTO FOKUS
Kaza süsü vermek için arabaların önüne atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Bakan Güler, Bayburt’ta gençlerle buluştu
RTÜK: Yayınlar tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine uygun olmalı
"Para sayma" soruşturmasında 3 kişi daha ifadeye çağırıldı