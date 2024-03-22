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TRT Haber 22.03.2024 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çankırı mitinginde halka hitap ediyor.

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