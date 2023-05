Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Resmi rakamı aldım şu anda Batman'da, karşımda yoldan gelenleri katmıyorum, 55 bin kişi var. Sizlerin vasıtasıyla Batman'ın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Buraya gelemese de şu an kalbi bizimle çarpan vatandaşlarımın her birine sevgilerimi gönderiyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle kucakladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dicle size nasıl sevdalıysa, biz de size kara sevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi menfaat için, istismar için değil, Allah için seviyoruz. Biz sizi yaratanın hakkı için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlarken biz, her fırsatta Batman'ın misafiri olduk. Toplu açılış törenleriyle, yapımı tamamlanan eserlerimizin sevincini yaşadık, partimizin kongresi vesilesiyle dava arkadaşlarımızla dayanışmamızı güçlendirdik. Batman'a olan bu sevdamızı, bu aşkımızı ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın meselelerini, Batmanlı kardeşlerimizin sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik, çözüm yollarını aradık.

Bugün de Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik. Bugün aynı zamanda sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik. Batman'la dertleşelim, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim istedik. Batmanlı kardeşlerimizle ahdimizi yenileyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız hem kader ortağıyız hem de kalubeladan beri kardeşiz.

Batman'a ne zaman geldim biliyor musunuz? Daha 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. O gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Bizler Selahaddin Eyyubi'nin, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin torunlarıyız. Hiçbir hesap bu hakikati değiştiremez. Hiç kimse bizim aramıza giremez, aramızı açamaz. Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Türk-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları. Bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt'le Zaza'yı, Arap'la Türkü, Aleviyle Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz işte bunun için tam 21 yıldır ne diyoruz? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Özetin özeti olarak burada anlatılanları birlikte başardık. Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya, zaferden zafere beraber koşturduk. Ülkemize tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini beraber yaşattık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da yine el birliğiyle Pazar günü beraber karacağız. Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayabilecekleri, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini beraber emanet edeceğiz. Terör belasından kurtardığımız ülkemizde huzur ve güven atmosferini yine beraber güçlendireceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sadece adaylar, ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. 14 Mayıs'ta aynı zamanda cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Tercihimizi ya her türlü riski göze alarak Kürt kardeşimin hakkını teslim edenlerden yana yapacağız ya da ellerinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan, geçmişi Kürt düşmanlığıyla dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız.

Şu anda bir Selo var biliyorsunuz değil mi? Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Şimdi Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu çıkaracağım… Yanındakiler ne diyor, çıkaracağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü, arkandayız dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkaramazlar. 14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz, ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oy vereceğiz. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız.

