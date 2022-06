Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başladığımız bir dönemde artık geçen her gün, her geçen hafta bizim için adeta hazine kıymetindedir. Bu çerçevede yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Derdini anlatmak, ülkeyi ve siyaseti takip etmek için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini karşısında göreceği şekilde sahayı sıkı tutmalıyız.

Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağızlarına tıkacak, ortaya attıkları her iftirayı anında çürütecek, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. Bunu yaparken asla onların gündemlerine tıkılıp kalmamalı, asla onların peşinden gitmemeliyiz. Gündemi tayin eden, siyasetin tartışma başlıklarını ve istikametini belirleyen daima biz olacağız.

Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle 2053 vizyonumuzla insanımızın umutlarının ve beklentilerinin adresi de yine biz olacağız. AK Parti’nin eser ve hizmet dönemi her teşkilat mensubumuzun en büyük dayanak noktası, gönüllere girme kapısı olacaktır. Önemli olan bu malzemeyi doğru kullanmak, iyi değerlendirmektir. Her iş gibi siyasette de her işin başı insan kaynağıdır, insan kalitesidir, insan gücüdür. Üye sayısı 11 milyonu geçen bir partinin içinde elbette üslubuyla, tavrıyla, bireysel eksiklikleriyle sıkıntıya yol açacak kişiler çıkabilir. Bunları derhal geri plana çekip kendilerinden başka alanda istifade etmeliyiz.

AK Parti ailesi, ihtiyacı olan her konuda doğru insanları bulup onları öne çıkaracak kadar büyüktür, zengindir, mümbittir. En önemlisi ise milletvekilinden il, ilçe yönetimine, belediye başkanı ve meclis üyesinden mahalle sorumlusuna kadar AK Parti’yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazuu ve samimiyet esasına dayalı bir iletişim kurmasıdır. Halka tepeden bakan, yaptığı görevi imtiyaz gören, geleni kapıdan içeri almayan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz.

Kendisine uzatılan eli tutmayan, insanlarla göz göze, gönül gönüle muhabbet kurmayan kişi AK Parti kimliğini temsil edemez. Siyasetin insan kazanma sanatı olduğunu bilmeyen, AK Parti adına söz söyleyemez. İrade ortaya koyamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti’de sorumluluk üstlenemez. Bunlar AK Parti’de görev alanlarda aradığımız ihtiyari değil mecburi vasıflardır.

Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, bizimle birlikte ülkemiz ve şehirlerimiz de zarar görmektedir. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, bizimle birlikte kazanımları ve geleceğe ilişkin umutlarıyla tüm milletimiz olmaktadır.

Hep söylediğimiz gibi milli iradenin muhafızı, eser ve hizmet siyasetinin tek adresi olan AK Parti’nin kaderiyle ülkenin ve milletin kaderi, et ve tırnak gibi birbiriyle iç içe geçmiştir.

Hiçbir şahsi menfaat hesabı, hiçbir kişisel kapris, hiçbir dar ekip dayanışması, bu misyonun önüne geçemez, üstüne çıkamaz. Bileğini bükmeye vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiyi, kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum. Partimizin kurulduğu günden beri girdiğimiz her seçim bizim için rövanşı olmayan bir müsabaka gibidir. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Genel merkezimizle ve meclis grubumuzla önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını tüm boyutlarıyla yürütüyoruz. Kabinemizle milletimize eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Ülkemizin 81 şehrinde, 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından da 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. 23 milyon hedefini koyduğumuza göre bu oy aynı zamanda üye üye üye… Bunu yapacağız, seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var mı? Var… Her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir.

Ayrıntılar geliyor...