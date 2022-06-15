Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyoruz. Yükseköğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak teklifin, şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Yaklaşık 2 hafta önce de 29 Mayıs tarihinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki İstanbul’un Fethi törenlerinde 560 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Dünyanın gözbebeği şehre olan bu sevgimizi, fethin manasının idrakiyle bir kez daha tüm milletimizle paylaştık. İstanbul’u fethetmek kadar ona hizmet etmenin de önemli olduğunu, yaptığı eserlerle ispatlamış bir kadroyuz. Bu anlayışla, tüm dikkatimizi ve enerjimizi, bu şehri geleceğe taşıyacak projelere veriyoruz.

Efes 2022 tatbikatı vesilesiyle gittiğimiz İzmir’de hem Ege’deki gelişmelerle ilgili mesajlarımızı muhataplarına tüm açıklığıyla ilettik hem de İzmir teşkilatlarımızla bir araya geldik. Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız.

Sorun Yunanistan’ın bu oyunun farkında olmaması ya da bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır. Biliyorsunuz film çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan, hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Ama sahnede onların ismi cismi asla gözükmez. Yunanistan’ın başına geçmişte gelen budur. Şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra da gelecek olan budur.

Ayrıntılar geliyor...