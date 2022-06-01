Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yılbaşından bugüne yaptığımız işler bile 20 yılda asırlık hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdığımızı göstermeye yeterlidir.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk, İdlib'de yapılan briket evlerin açılış törenine mesajla katıldık. Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninin gururunu hemşehrilerimizle paylaştık.

Azerbaycan'da TEKNOFEST kuşağı gençlerimizin nasıl kucaklaştığına bizzat şahitlik ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 Mayıs Bağımsızlık Gününü teknoloji şöleni ile taçlandırmış olduk.

"Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar aldı"

İstanbul'un fethinin 569. yıldönümümün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile müjdesiyle 560 bin kişinin katılımıyla milletimizle birlikte paylaştık.

Durmadan dinlenmeden yolumuza devam ediyoruz. İstanbul'a talan edilecek bir nimet olarak bakanlar sadece Fetih sırrını değil Cumhuriyeti de bugün bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar.

Tarih fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru hakim kılmak için verdiğimiz mücadelenin şahididir. Bugün de bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz.

Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah'a hamdolsun kapattık. Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır.

Çamlıca Tepesi geldiğimizde kirlilik abidesiydi. O kulelerle tamamen rezaletti. Çevrecilik adına konuşanlar 'Burada çevre katliamı var' demediler. Biz geldik demir yığınlarını kaldırdık, oraya şu andaki muhteşem bir tasarım olan Çamlıca Kulesi'ni diktik.

"Atatürk Havalimanı'na 1006 odalı Şehir Hastanesi yaptık"

Ana muhalefet 'Bunlar kaçkın, bunları buraya alamayız' diyor. 'Geldiğimizde bunları geldikleri yere göndereceğiz' diyor. Aramızdaki fark bu, bunlar gayrı medeni. İstanbul'a ne yapsak, hangi hizmeti getirsek borcumuzu ödeyemeyiz.

Adını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak tescillediğimiz eser şehrin bir vahası olarak insanımıza hizmet verecek. İstanbul Havalimanı ülkemizin yüz akı olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Atatürk Havalimanı ise kısmen bu vasfını sürdürüyor, sürdürecek. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanı'nı kullanıyoruz. Havalimanı içindeki Acil Durum Hastanesi'ne yapılan uçuşlar da buradaki pistten gerçekleşiyor.

Biz Atatürk Havalimanı'na 1006 odalı Şehir Hastanesi yaptık. 3 ayda yaptık. Ana muhalefetin hal binasını hastane diye takdim etmek suretiyle milleti aldatma yarışı içinde değiliz.

"Yurt dışında ölüme terkedilen vatandaşlarımızı ambulans uçakla aldık"

Onlara o yakışır, bize de 3 ayda 1006 odalı hastane yapmak yakışır. Bu hastane içindeki MR'ı ile her şeyi ile eksiksiz sayılabilecek bir hastaneyi yaptık.

Yurt dışında ölüme terkedilen vatandaşlarımız vardı ya ambulans uçakla aldık, getirdik, tedavileri devam ediyor. Almanya'da yaşlı ama bunun için ölüm baki dedikleri bir hastamız var, Bakanımız takip ediyordur, televizyonda gördüm, duydum.

Biz elimizden geleni yapacağız. Biz Batılı'nın yaptığı gibi ölümü gözleyenlerden değiliz. Kalkıp bir hasta için entübedir, her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız.

Bu ülkede bizden daha samimi ve gayretli çevreci de yoktur, ağaç sevgisi bizden daha fazla kimse de yoktur. Bu iş bizim işimiz. Biz kimin ne dediğine, kimin kendini nasıl paraladığına bakmadan eser ve hizmet kervanımızı yürütmeyi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl fethin 570'inci yıldönümü törenlerini Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin tamamlanan kısımları üzerinde yaparak bu kifayetsiz muhterislere hak ettikleri cevabı bir kez daha vereceğiz.

Böylesine önemli bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile diğer tüm kurumlarımızı tekrar tebrik ediyorum.

Bizim yaptığımız her eser gibi İstanbul’daki millet bahçesine çamur atan Kılıçdaroğlu, Van’da terör örgütünün ağzından konuşarak aklınca Kandil’e selam çakıyor. Van’ın dışlanmışlığından, terk edilmişliğinden söz ederken bu şehri 2011’deki depremin ardından adeta sıfırdan, yeniden inşa ettiğimizden bile adamın haberi yok. O depremden sonra Van’ın ne halde olduğunu biliyor musun sen Bay Kemal? Acaba sen ondan sonra kaç defa Van’a gittin, kaç kere Erciş’e gittin, kaç kere Edremit’e gittin, kaç kere acaba Van’ın merkezini dolaştın? Bugüne kadar biz Van’a kesin rakam vermeyim en az 35 milyar harcama yaptık.

Bizim siyasi ömrümüzün büyük bir kısmı oralara sık sık yaptığımız ziyaretlerle geçti. Biz böyle çalıştık, hala da böyle çalışıyoruz. Van’da eğer bu PKK örgütünün uzantısı olanlar görevde olmuş olsaydı inanın şu anda suyu olan bir Van bulamazdınız. Biz onların döneminde bile oraya DSİ’nin görevi olmadığı halde suyu biz götürdük. Çünkü büyükşehir belediye statüsünde olduğu için suyu kendisinin temin etme zorunluluğu var. İstanbul’u aldığımız zaman susuz bir İstanbul vardı. Kimden almıştık? CHP’den… CHP’den aldığımız İstanbul’da susuzluğu en kısa zamanda giderdik ve İstanbul’u suya kavuşturduk. Ama Bay Kemal bunları bilmez. O bilgi fukarasıdır, siyasetin fukarasıdır. Anlamaz bu işlerden. Bütün mesele CHP’ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. İstanbul’u yaşadınız, Ankara’yı yaşadınız, Van’daki kardeşlerime sesleniyorum, siz de o felaketi yaşadınız. Daha ilk geceden itibaren Van’da sizin yanınızda olanlar kimlerdi? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı.

Aslında bunların hepsinden haberi var. Ama bunların gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, ağzı var konuşamaz. Niye? Kalpleri mühürlüdür.

Devletin kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasının önüne geçmek için kullandığımız belediye başkanvekili yöntemini öyle anlatıyor ki sanırsınız ses Kandil’den geliyor. Kendi belediye başkanlarının güya hizmetlerini anlatırken öyle rakamlar veriyor ki toplamı bizim bir ilçe belediyemizin yaptıklarına denk gelmiyor. Bay Kemal, suyu akmayan musluğu açmak suretiyle çok büyük yatırım yaptığını söyleyecek kadar zavallı.

Kimseye ayrım yapmadan veriyoruz dediği sosyal desteklerin toplamı, bizim herhangi ortalama bir il ve büyükçe ilçe belediyemizin seviyesine çıkamıyor. CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarını, millete hizmet için verilen kaynakları çalanın yakasına önce ben yapışırım diyerek destekleyeceği yerde bunları belediyeleri engelleme çabası diye takdim ediyor. Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsızın sırtını sıvazlayan ise daha büyük hırsızdır. Kılıçdaroğlu CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına karşı çıkarak safını belli etmiştir. Van’ı överken bu şehri İranlılar için nasıl cazip hale getireceğini anlatan da Kılıçdaroğlu, ülkemize gelen yabancı yatırımcıları en aşağılık şekilde tehdit eden de yine Kılıçdaroğlu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu zat inanın yalancı. Çünkü bu zat omurgasız, çünkü bu zat bir proje, çünkü bu zat bir aparat. Bu zatın partisinin başına kaset komplosuyla geçirildiğinden beri Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı sinsi bir savaş vermekten başka iş yaptığını gördünüz mü? Yine bu zatın ülkede yapılan tüm eserleri, hizmetleri engellemeye çalışmaktan başka bir gayretine şahit oldunuz mu?

Ne diyorlar? Gelmeyecekler de biz gelirsek bunların verdiği işi alan müteahhitlere ödemeleri yapmayacağız. Ya siz ne cinssiniz ya. Devlette devamlılık esastır, bunu nasıl dersin. Söke söke bu ülkede yargı var. Biz bir hukuk devletiyiz, nasıl vermezsin? Şakır şakır ödemeye mecbursun. Ben CHP’nin milletvekili olmuş olan müteahhitlere bu CHP’li müteahhittir dolayısıyla ben buna ödeme yapmam demedik ya. Hepsinin ödemesini şakır şakır yaptık. Niye? Bizde böyle bir kin yok. Bizde gerçekten samimi olarak işini yapana, yatırım yapana her zaman destek var.

Şimdi bu zatın Demirtaş’ından Kavala’sına, FETÖ’cülerinden PKK’lılarına kadar ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan, hatta bunun için Ankara’dan İstanbul’a yürümekten başka bir çabası var mı?

Ayrıntılar geliyor...