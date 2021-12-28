Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
İnsanlığa faydalı çalışmaların, ulaşılan medeniyet Batının karanlık çağlarını yaşadığı dönemde, doğunun altın çağını yaşadığını görürüz. O dönemin dünya çapındaki bilim insanları hep bizim gönül coğrafyamızdan çıkmıştır.
İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur.
Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Tübitak
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