Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşuyor.
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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