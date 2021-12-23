Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hiçbir ayrım yapmadan eser üreten her belediyeyi destekliyoruz.

(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum. Hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan her belediyeyi destekledik, destekliyoruz.

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