Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Hiçbir ayrım yapmadan eser üreten her belediyeyi destekliyoruz.
(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum. Hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan her belediyeyi destekledik, destekliyoruz.
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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