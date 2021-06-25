Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Her birimizin bu kutlu davanın bir neferi olduğunu kabul etmeliyiz"

AK Parti, kutlu bir davanın sevdalısı insanları aynı çatı altında buluşturan eser ve hizmet siyasetiyle ülkemize çağ atlatan bir partidir. Maziden atiye uzanan medeniyet ve kültür davamızın bu dönemdeki sorumluluğunu üstlenmek, bizler için en büyük şereftir. Unutmayınız, AK Parti’de siyaset yapmak, hatta AK Parti’yi desteklemek demek aynı zamanda bu sorumluluğa ortak olmak demektir.

Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakabilmek için öncelikle her birimizin bu kutlu davanın bir neferi olduğunu kabul etmeliyiz. Hep söylediğim gibi, AK Parti’yi millet kurmuştur. Bu partinin yegane sahibi de millettir. Davası insan olan, yaratılmışı severiz yaratandan ötürü diyen bir partinin milletten başka bir kılavuzu olamaz. Bugün burada ana kademe, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız bir aradayız.

Biz bu gönül seferberliğini herkesten farklı olarak siyasi bir hesap için değil inancımızın ve geleneğimizin bir gereği olarak yerine getiriyoruz ve getireceğiz. Vaktimizi ve enerjimizi, sadece bu doğrultudaki çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Medyanın veya diğer çevrelerin bizi kendi kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz. Bu konuda en önemli görev, teşkilatlarımıza yani sizlere düşüyor.

"Türkiye ile AK Parti’nin kaderi adeta bütünleşmiştir"

Ülkemize yönelen her saldırının hedefinde AK Parti’nin olması boşuna değildir. Çünkü Türkiye ile AK Parti’nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye’yi seven bizi de seviyor. Türkiye’den nefret eden bizden de nefret ediyor. Ülkemizin bağımsızlığını, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede Allah’ın izniyle hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz.

"Türkiye’yi artık diledikleri şekilde yönlendiremedikleri için hırçınlaşıyorlar"

Karşımızdakiler Türkiye’yi bizden önce yaptıkları gibi artık diledikleri şekilde yönlendiremedikleri için hırçınlaşıyorlar. Ülkemiz iç siyasetini yurt dışından estirilen havalarla yönlendirme gayretleri, eski alışkanlıkların yeniden depreştirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, kimin kime hizmet ettiğini, neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor.

Biz kendi içimizde eser ve hizmet siyaseti çizgisinden ayrılmaz, birbirimize sevgimizi, saygımızı kaybetmez, milletimizle olan şu gönül bağımızı koparmazsak Bunların hiçbiri netice vermez. Hatay’ın bu konuda diğer 80 vilayetimize örnek olacak bir dayanışma sergileyeceğine inanıyorum.

"Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var"

Türkiye’nin 19 yıldır yaşadığı 15 ayrı seçimden her biri, kendi içinde hayati öneme sahiptir. Hamdolsun milletimiz bu seçimlerin tamamında sandıktan AK Parti’yi birinci çıkararak mücadelemizde bize destek olmuş, güç vermiş, yol açmıştır. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna bağlayabilmesi bakımından en kritik dönemeci teşkil ediyor. Sizlerden bu anlayışla 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü bile boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyoruz.

"Bize gurur, kibir yakışmaz"

Hatay’la birlikte ülkemizin tamamında hiçbir istisna olmaksızın her haneye, ana kademe teşkilatlarımız da, kadın kollarımız da, gençlik kollarımız da mutlaka tekrar tekrar gireceğiz. Gittiğimiz her yerde güler yüzümüzle, nezaketimizle, yapıcı yaklaşımla kazanmadık gönül bırakmayacağız. Bizde tevazu olacak. Gurur, kibir bizden uzak olacak. Bize gurur, kibir yakışmaz.

"Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023"

Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın.