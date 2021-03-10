Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hem kendi siyasi tarihimiz hem ülkemiz demokrasisi açısından önemli bir yıl dönümüydü. AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ve 363 milletvekili ile açık ara birinci parti çıkıp iktidara gelmişti. Ancak iktidar partisinin genel başkanı olarak biz, siyasi yasaklı durumda bulunduğumuz için maalesef meclis dışında kalmıştık.

O dönemde CHP Genel Başkanı olan Sayın Deniz Baykal’ın sergilediği demokratik duruşla mecliste kısa sürede yapılan bir kanun değişikliğinin ardından bu yasağımız kalktı. Siirt'teki milletvekili seçiminin yenilenmesi kararıyla biz de 9 Mart 2003 tarihinde meclisteki yerimizi aldık ve Başbakanlık görevini üstlendik.

Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaptığımız iktidar yıllarımızın başlangıcındaki bu hadise, milletin iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur. Bu vesileyle, 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar şu karşımızdaki sırada AK Parti Milletvekili olarak partimize, ülkemize, milletimize hizmet vermiş kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Buradaki programımızın ardından Meclis Şeref Holü’nde tertiplenen, "100. Yılında İstiklal Marşı" sergisinin açılışını yapacağız. Bilindiği gibi 2021’i “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” ilan ettik. Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü Büyük Millet Meclisinde gözyaşları ve alkışlar içinde kabul edilen İstiklal Marşımız, geçmişimizin özeti olması yanında geleceğimizin de rehberidir. Toplamda 10 kıta olan İstiklal Marşımızın her bir kelimesindeki, her satırındaki ruhu yeni nesillere ne kadar güçlü şekilde aktarabilirsek istikbalimize o derece güvenle bakabiliriz.

İstiklal Marşının lafzı ve manasıyla anlayamayan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum. Bu anlayışla yıl boyunca 7’den 70’e vatandaşlarımızın tamamını zihnen ve kalben kuşatacak programlarla İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy’u tüm yönleriyle anlatacağız. Yarın da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezimizde büyük bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca da bu çalışmaları sürdüreceğiz.

Milli iradenin tecelligahı olan bu mekandan, bir kez daha Malazgirt’ten bu yana üzerinde yaşadığımız toprakları vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, erinden başkomutanına kadar İstiklal Harbi’mizi zafere ulaştıran ordumuzun tüm mensuplarını hürmetle anıyorum.

Yine 15 Temmuz gecesi bu vatana istiklalini bir kez daha kavuşturan milletimizin her bir ferdini şükranla selamlıyorum. Mehmet Akif’in ömrünün son günlerinde söylediği gibi “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyorum. Türkiye'nin bilhassa son 7-8 yıldır bir istiklal mücadelesi verdiği gerçeğini anlamak istemeyenlere rabbimden hidayet niyaz ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...