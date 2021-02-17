Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret.

"Terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez"

İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez.

Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında son teröristi de etkisiz hale getirerek operasyonlarımızı devam ettireceğiz. Bu cennet vatanı canımız pahasına FETÖ'cü hainlere de PKK'lı katillere de DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum.

"Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık"

Devlet olarak salgının ilk günlerinden itibaren yurt içinde ve yurt dışında yaşayan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Aşılamada 5 milyon 200 bini hamdolsun bulduk ve yoğun bir şekilde de bu aşılama kampanyamız devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok. Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların, esnafımız, işçimiz, işverenimiz, çalışanlarımız üzerinde oluşturduğu yükü en aza indirmek için pek çok destek açıkladık. Bugün de yine aynı şekilde kabine toplantımızda yapacağımız çalışmalarla, millete seslenişte aldığımız kararları açıklayacağız.

Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa’daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyonu aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik.

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