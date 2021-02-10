Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Böyle bir Meclis'e sahip olmakla ne kadar övünsek azdır"

Dünyada halkının Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yürüten, yeni devletini bizzat kuran, her badirenin ardından tekrar ayağa kalkıp hizmete devam eden pek az meclis vardır. Ülke ve millet olarak böyle bir Meclis'e sahip olmakla ne kadar övünsek azdır.

"Yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun"

Şimdi TBMM'yi yeni ve tarihi bir görev daha bekliyor. Bir süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz reform paketimizin çatısını oluşturan yeni anayasa teklifimizi geçtiğimiz hafta kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaştık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin de bu teklife olumlu bakmasıyla inşallah Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve gerçek bir özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına sahip olmuştur. Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum.

Yani yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun. Üstelik küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerindeki değişimde hak ettiğimiz yeri alma fırsatını kamil manada değerlendirebilmek için de daha sağlam bir çatıya ihtiyacımız bulunuyor. Milletimizin reform gündemimize olan samimi ilgisi ve yüksek beklentisi de bizi yeni anayasa hazırlama teklifimizi kamuoyuna sunma konusunda cesaretlendirmiştir.

"Bu konuda epeyce bir birikim ve tecrübe sahibi olduk"

Anayasalar doğaları gereği mümkünse toplumun tamamını ama mutlaka kahir ekseriyetinin desteğini almak mecburiyetindir. Bu da ancak yeni anayasanın ülkedeki tüm kesimlerin kendilerini içinde bulabileceği bir formülle hazırlanmasıyla mümkün olabilir. Geçmişteki reform çalışmalarımızla bu konuda epeyce bir birikim ve tecrübe sahibi olduk. Kimi başarıyla biten, kimi kısmi olarak sonuçlanan, kimi de neticesiz kalan reform çalışmalarımız bize yeni anayasa hazırlıklarında nasıl davranmamız gerektiği hususunda yol gösterecektir.

"Asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir metin ortaya çıkarmalıyız"

Tercihimiz tüm siyasi partilerimizin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi bir gayret göstereceğiz. Ancak şu veya bu sebeple kimi siyasi partiler kendini bu sürecin dışında tutsa bile biz, milletimizin tüm kesimleriyle oturup konuşarak yeni anayasa çalışmalarının içinde olmalarını mutlaka temin edeceğiz.

Bunun için sonuna kadar acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak, önümüzdeki asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir metin ortaya çıkarmalıyız. Hatta bu öyle bir metin olsun ki Türkiye Cumhuriyetinin 150'nci, 200'üncü yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktası olarak gösterilsin.

"Verdiğimiz destekler 51 milyar lirayı geçti"

Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken, biz salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladık. Faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız başta olmak üzere, salgından olumsuz etkilenen her vatandaşımızın sıkıntısını biliyor, meselesini yakından takip ediyoruz. Bu sıkıntıların çözümü için sürekli yeni destek programları geliştiriyoruz. Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza verdiğimiz destekler 51 milyar lirayı geçti.

Hazinemiz, esnafımızın ve milletimizin emrindedir. Bay Kemal bunları takip edemiyorsa ben ne yapayım. Biz kasamızdan çıkanı, nereye, ne verdiğimizi gayet iyi biliyoruz.