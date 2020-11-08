Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye, Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu"

Azerbaycanlı kardeşlerimin şuşa zaferini tebrik ediyorum. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Türkiye, en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen, 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. Sabrettiler ve zafere ulaştılar. pic.twitter.com/dAcYGtP22T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2020

"Kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir"

Ermenistan’ın saldırganlığıyla başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüklerine kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa’nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yankın olduğunun da işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adım adım işgal altındaki şehirlerini özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa'nın kurtuluşu işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. pic.twitter.com/BPSITrV6Pc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2020

"AK Parti, Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı partisidir"

AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.

Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.

"Depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz"

İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor. İnşallah bir yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...