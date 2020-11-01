Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var"

Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. Bunların 200 kadarı şu anda tedavide ama bunun dışındakiler taburcu edilmiş vaziyetteler. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"Yaraları soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız"

Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız.

Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.

"Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler"

Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler.

Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.

Ayrıntılar geliyor...