Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki tüm ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı. Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı, hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. İşte şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat, şaşırmış yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Ya önce sen kendine bir bak, nereye gidiyorsun bir ona bak. Dün Kayseri'de de söyledim, bu bir vaka onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım.

Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil, haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesaba ettin mi? Haddini bileceksin faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da, İtalya'da yaşadık. Nazizm'i yaşadık, siz onlarla yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizm, bizim kitabımızda sosyal adalet var. Biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz.

Biz F-35 için ABD’ye para ödedik. Ama ABD vermedi. Bizi tehdit ettiniz. Biz kabile devleti değiliz Türkiye’yiz.