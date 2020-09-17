Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kahraman emniyet güçlerimizin sayesinde Türkiye, terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Yeni güvenlik konseptimiz sayesinde nereye saklanırlarsa saklansınlar teröristleri inlerinde buluyor, imha ediyoruz. Teröristlere artık ülkemiz sınırları içinde karşılamıyor, doğrudan bataklığı kurutacak adımlar atıyoruz. Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak, onların şehirdeki kollarına da müsamaha göstermiyoruz. Teröre bulaşan, şiddeti teşvik eden her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz.

Türkiye'yi terörle esir alma girişimleri başarısızlığa uğramıştır. Türk milleti çukur eylemlerinde sadece şehir eşkıyalarını değil, aynı zamanda bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür. Suriye’de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla, ülkemizi güneyinden bir terör koridoruyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık. Irak’ın kuzeyini bölücü terör örgütü için güvenilir bir liman olmaktan çıkardık.

Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi, birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye’nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması, elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur. Biz de başından beri bunu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle, komşuluk hukuku içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduk. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde, Türkiye'nin sağduyulu, soğukkanlı, bir o kadar da dirayetli tavrının önemli payı vardır. Bundan sonra da gereken olgunluğu göstermeye devam edeceğiz.

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