Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unvanlar değişebilir ama ülkeye, millete hizmet yarışı bitmez. Hak bir dava yolunda verilen mücadele seçime kadar değil mezara kadar sürer." dedi.

Milleti her alanda kalkındırmaya, hak ve özgürlüklerini genişletmeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Kendimizle birlikte tüm dostlarımız, kardeşlerimiz için de aynı mücadeleyi vermekte kararlıyız. Bunun adı Türkiye modelidir." dedi.