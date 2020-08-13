Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.

Bizden önce Türkiye yıllarca tasarımı, üretimi kendisine ait bir otomobilin hayalini kurdu. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin Otomobillerini tanıtarak örnek modelleri kamuoyumuzla paylaştık. 18 Temmuz'da ise otomobillerimizin üretim tesislerinin temel atma törenini de gerçekleştirdik.

86 senelik uzun bir aradan sonra Ayasofya'yı yeniden ibadete açtık. Gençlik yıllarımızın bir rüyası olan bu hedef, önünde yıllarca yaptığımız mitinglerle, "zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganları attığımız Ayasofya'yı yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

(Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi) Bu akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceğim.

Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Birileri gibi fotoğraf verme derdinde değiliz.

Ayrıntılar geliyor...