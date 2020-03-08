Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şehitler tepesini beklemeyen kahramanlar var oldukça istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır.

Kadınlara göstereceğimiz saygı tüm insanlık adınadır. Erkek olarak kendimiz için ne istiyor, bekliyorsak kadınlar için de aynı duygular içinde olmamız gerekiyor.

Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce kadına yapılan zulmü kimsenin kınadığını işitmedim. (Yunanistan) Sen de kapıları aç, gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Adil bir yük paylaşımı istiyoruz. Biz buna ortak arıyoruz bizde hala 3,5 milyon mülteci var, 1,5 milyon da kapımıza dayandı.

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