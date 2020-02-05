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05.02.2020 - 17:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
05.02.2020 - 17:05
MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
05.02.2020 - 16:23
Google, Rekabet Kurulunda sözlü savunma yaptı
05.02.2020 - 16:07
AFAD ve Jandarma ekipleri Van'a gönderildi
05.02.2020 - 16:01
CHP'li Salıcı: Coşkulu, canlı bir kurultay planlıyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Haber Giriş:
5 Şubat 2020 Çarşamba 17:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 17:12
Gündem Son Haberler
MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Google, Rekabet Kurulunda sözlü savunma yaptı
AFAD ve Jandarma ekipleri Van'a gönderildi
CHP'li Salıcı: Coşkulu, canlı bir kurultay planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hisar-A Suriye sınırına kurulacak
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