Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacmini 66 milyon dolar seviyesinden 401 milyon dolar seviyesine çıkardık. Senegal ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Türk müteahhitleri Senegal'de birçok başarılı projeye imza atıyor. Senegalli yatırımcılardan Türkiye'ye inanmalarını ve güvenmelerini istiyoruz. Ülkemiz'deki yatırımcıları Senegal'e yatırım yapmaya davet ediyorum.