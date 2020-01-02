Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün sayıları 20 bini bulan bekçilerimiz sayesinde mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın geceleri daha huzurlu bir şekilde başlarını yastığa koyabildiğini biliyorum. Az önce bakanımızın ifade ettiği gibi bu rakam 30 bine ulaşmış vaziyette.

Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama ne yazık ki şu anda bir site kültürü anlayışı ülkemizde egemen olmaya başladı. Tarihin akışına yön veren medeniyetlerin hepsi de şehirlerde inşa edilmiştir. Her medeniyet kendi inanç, ahlak, sanat, felsefe anlayışı içerisinde şehirleri geliştirmiş, sorunlarını tespit etmiş ve çözümler üretmiştir. Şehirlerin güvenliği ise bunların arasıdır. İlk zamanlarda genellikle harici tehditlerden kaynaklanan güvenlik ihtiyacı zamanla çeşitlenmiştir. Dışarıdan gelecek saldırılar karşısında insanoğlu kimi zaman şehrin etrafına sur inşa ederek, kimi zaman hendek açarak tedbir almaya çalışmıştır.

Bugün, İstanbul, Kudüs, Diyarbakır gibi hala ayakta kalan surlarıyla ünlü pek çok şehir bulunuyor. Tabii gün gelmiş Fatih'in İstanbul'u fethinde olduğu gibi, aşılmaz zannedilen surlar aşılmış, geçilmez denen hendekler geçilmiştir. Şehirlerin güvenlik sorunları bazen de içerideki sorunlardan kaynaklanmıştır. Büyük bir nüfusu kısmen küçük bir alanda güven, huzur, refah içinde yaşatmak öyle zannedildiği kadar da kolay değildir. Şehirlerde yaşanan kargaşaların çok büyük insani ve fiziki maliyetleri ortaya çıkmıştır. Deprem, yangın ve hastalık gibi tabii afetlerde şehirleri sarsmıştır. Ekonomik sebepler yanında, güvenlik ve tabii afetler yüzünden tümüyle terk edilen nice yerleşim yerleri vardır. Günümüz dünyasında da pek çok farklı ülkede milyonlarca hatta on milyonlarca insanı bir arada yaşatan şehirler mevcuttur.

Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız.

Ayrıntılar geliyor...