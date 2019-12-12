Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"1 ila 1,5 yıl içinde teslim edeceğiz"

Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibarıyla, temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması ve vatandaşlarımızın zemin artı 2, zemin artı 3, bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri. Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibarıyla gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.

"240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"

Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından, kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Bu konutlar 2+1, brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.

Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.

"Mahalle kültürümüzü yeniden inşa etmemiz lazım"

İnsanoğlu göğe değil, toprağa yakın yaşamalıdır. Bu bizim komşuluk hukukumuzu da ortadan kaldırdı. Mahalle kültürümüzü yeniden inşa etmemiz lazım. Göreve geldiğimizde çarpık kentleşme ve gecekondu sorunu İstanbul'da had safhadaydı. Siyasi popülizme tevessül etmedik.

Gecekonduları şehirle, sahiplerini de devletle kucaklaştırmanın mücadelesini verdik Kiptaş ile İstanbul'da başlattığımız toplu konut hamlesi, dünyada gecekondu sorununun çözümünde örnek oldu.

Ayrıntılar geliyor..