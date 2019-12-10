Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Öyle liderler var ki gerçekten gizli ajandası yok"

Bölgesel olarak öyle liderler var ki gerçekten gizli ajandası yok. Ama öyle liderler de var ki gizli ajandaları var. Mesela Körfez'de doğrusu ben bir genç, dinamik olması hasebiyle Şeyh Temim'i beğenirim. Çünkü özellikle nerede darda kalan, fakir fukara bir ülke varsa onların yanında.

"Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi var"

Avrupa'ya girdiğimiz zaman, Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi var. Avrupa'da şu lider örnektir diyebilecek cesareti bulamıyorum. Fakat başbakanlığımın ilk dönemlerinde beğendiğim bir lider, Almanya Şansölyesi Schröder'dir. Sosyal demokrat bir lider olarak gerçekten Schröder'den, dürüstlüğünden çok şeyler aldım ve Almanya için o aslında önemli bir liderdi. Reformlarının bütün verimliliğini Şansölye Merkel kullanmıştır. Üzerinde spekülasyonlar olmasına rağmen İtalya'da Berlusconi benim beğendiğim liderlerden birisi olmuştur.

"Putin'le gizli ajandalarımız yok"

(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. Bana karşı da çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim. Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız.

"Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştiren Batı'nın geçmişinde ağır insan hakları ihlalleri bulunuyor"

Dikkat ederseniz bu konudaki en büyük mücaadeleler insana en büyük zulümlerin yapıldığı yerlede çıkmıştır. Mesela Amerikasından Avrupasına kadar Batı'nın geçmişi en ağır insan hakları ihlalleri ile doludur. Ülkemizin meşru manada terörle mücadele hakkını insan hakları bağlığı ile eleştirenlerin geçmişlerinde soykırımdan sömürgeye kadar her türlü utanç verici leke mevcuttur. Tam tersine bizim geçmişte ve bugünde böyle bir ayıbımız yoktur.

Libya ile mutabakat

Karşımızda birileri bütünleşmiş. Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs. Biz ise Libya ile beraber olduk. Aslında Kaddafi döneminde başlayan bir süreçti bu. Kaddafi döneminde başlayan bu süreç, Kaddafi'nin ölümüyle sekteye uğramıştı. Bundan sonra yolumuzu almaya devam edeceğiz.

Kazan-kazan esasına dayalı olarak, biz Akdeniz'deki bütün kıyıdaş ülkelerde her türlü adımı beraber atabiliriz. Yoksa hepsi benim olsun, hayır bu mantıklı olmaz. Adil bir şekilde hak, hukuk, adalet. Burada birlikte kazanma noktasında bizim en ufak bir tereddütümüz yok. Bu noktada biz kıyıdaş ülkelere bunların bilgilerini sürekli veriyoruz.

Libya'ya asker gönderilmesi

Asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket, oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri derecede neyse gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız.

Ayrıntılar geliyor...