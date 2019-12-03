Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için Londra'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır"

NATO’nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin, proaktif davranması gerekiyor. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz.

Terör örgütlerine karşı ilkeli, kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Zira güvenliğin, bölünmezliğin, dayanışma ve beraberlik ruhu, NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır. Bu ilkelerin gözetilmesi, NATO'nun 2020'li yıllarda da itibarını ve güvenilirliğini sürdürmesi bakımından elzemdir.

Müttefiklerimizin samimi dayanışması, ittifakımızı zayıflatmaz güçlendirir. Türkiye, NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. NATO'ya en fazla destek veren ülkedir.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müttefiklerimizin samimi dayanışması, ittifakımızı zayıflatmaz güçlendirir. Türkiye, NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. NATO'ya en fazla destek veren ülkedir.https://t.co/Z1A76QhhFa pic.twitter.com/uFgze6rE3W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2019

"Bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir"

Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir.

DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden, örgütü bozguna uğratan bir ülkeyiz. Terörle mücadelemize amansız, fakatsız destek bekliyoruz.https://t.co/Z1A76QhhFa pic.twitter.com/8DRNVh3TiV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2019

"Daha önce de bu talep önümüze geldi, bu ertelemeler yapıldı"

Her şeyden önce, bu erteleme tabii ilk defa önümüze gelmiyor. Daha önce de bu talep önümüze geldi, bu ertelemeler yapıldı. Ne yazık ki yüklenici firmalar maalesef buralardaki filtre çalışmalarını gerçekleştiremediler ve şimdi yeniden bir süre uzatımı teklifinde bulunuyorlar. Dünyada Paris Sözleşmesi ile bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Orada da bu iklim değişikliğiyle ilgili önümüze birçok teklif geldi. Fakat bu teklifleri getirenler sözlerinde durmadılar. Sözlerinde durmadıkları için de biz imzayı atmadık. Dedik ki 'biz böyle bir teklifi zaten parlamentomuzdan da geçiremeyiz.' Şu anda Amerika'da bunu imzalamış değil.

"Büyük ihtimalle bu yeni bir ihaleye gider, başka çıkış yolu yok"

Derdimiz, yenilenebilir enerji konusunda bir defa havanın kirletilmesine, insanımızın kirli havayı solumasına fırsat vermeyen bu tür kuruluşları biz çalıştıramayız. Yapılacak olan, bu termik santrallerde, baştan satışında bu filtrasyonun yapılması kararı var. Ama siz bu karara uymazsanız, siz daha çok para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Onun için de bu yıl sonu itibarıyla süre doluyor.

#SONDAKİKA

[Santrallerde filtrenin ertelenmesine veto] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüklenici firmaları çalışma gerçekleştirmedi, sözlerinde durmadılar. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi, bir tarafta halkım var.https://t.co/Z1A76QhhFa pic.twitter.com/6anStZRvOt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2019

Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi bir adımlar atarlar bilemem ama biz şu an itibarıyla 2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim, buna imkan verelim, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Çünkü bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeni bir ihaleye gider, başka çıkış yolu yok.

#SONDAKİKA

[Santrallerde filtrenin ertelenmesine veto] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre noktasında verdikleri sözü tutmadılar. Bu iş ihaleye gider. Başka çıkış yolu yok.https://t.co/Z1A76QhhFa pic.twitter.com/nhTtPsuMiI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2019

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz

Bakanımızın ifadesi, aslında tabii bu haddini bilmez, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır. Sürekli olarak ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da koruma altında. Bakıyorsunuz çok farklı ülkeler diyelim; Belçika'ya kaçıyor oradan Almanya'ya geçiyor.

#SONDAKİKA

[Adil Öksüz’ün yeri biliniyor mu?] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haddini bilmez kişi bu ülkeden kaçtı ama gittiği ülke tarafından korundu.https://t.co/Z1A76QhhFa pic.twitter.com/u1ID0iKSz3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2019

Şuanda ona benzer yüzlerce, binlerce biliyorsunuz FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor biz bunların hepsini istedik, istedik ama adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri maalesef FETÖ'cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmediler. Edenler yok mu? Edenler de var.

Edildiği zaman açıklamasını yapıyoruz; filanca ülke filanca teröristi bize iade etti diyoruz. Ama şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. İçişleri Bakanlığımız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir o ayrı bir konu, onu da zaman içerisinde görürüz.

"Attığımız adım, Libya'nın Türkiye'nin egemenlik hakkıdır"

Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakımız saklıdır. Adımlarımızı atarız, gereğini de anında yaparız.

#SONDAKİKA

[Libya ile mutabakat] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan adım atabilir. Bizim de hakkımız saklıdır, gereğini yaparız. Yunanistan Başbakanı, Londra’da görüşme talebinde bulundu. Orada görüşeceğiz.https://t.co/Z1A76QhhFa pic.twitter.com/xQ6r9dVwb0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2019

Şu anda Fransa'yı Doğu Akdeniz olayı ciddi manada rahatsız ediyor olabilir, Libya ile yaptığımız çalışma da onları ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Attığımız adım, Libya'nın Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız. Bunu kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz. Egemenlik haklarımızla doğan hakkımızı da sizinle tekrar masaya yatırmayız.

Kaynak: TRT Haber