Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sermaye ve kaynak çoğaltan çalışmalar ülkemize katkı sağlayacaktır"

Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir. Küresel ağlarla sermaye ve kaynak çoğaltan çalışmalar ülkemize katkı sağlayacaktır. Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.

"Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik"

Türkiye geçmişte dünyadaki yönelimleri maalesef kaçırmış bir ülkedir. 2. Dünya Savaşından sonra küresel çapta bir dönüşüm yaşanırken biz darbelerin ve cuntaların pençesinde kıvranıyorduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ekonomi ve demokrasi hamlesi başlattık. Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Attığımız her adımda önümüze engeller çıkarıldı. Vesayet güçlerinin direnişlerini aşarak ülkemizin önünü açtık.

"Bizi bu zorlu süreçte içimizden atılan güller yaralamıştır"

Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır.

"Çocuklarımıza, güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız"

Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize, gücümüze sarılıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşacak, çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız.

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