Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Katar’ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız.

"Yeni kışlanın inşası tamamlandı"

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir. Kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak.

Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı.