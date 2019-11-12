Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

-ABD ziyaretimizde DEAŞ ve YPG/PKK gibi örgütlerle ortak mücadeleyi görüşeceğiz.

-Terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Ne Rusya ne ABD, teröristleri verdikleri saatlerde temizleyemediler. Terör örgütleri Münbiç’te de var. Aynı şekilde Tel Abyad’da da bunlara rastlıyoruz.

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