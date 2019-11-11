Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Geleceğe Nefes seferberliğimiz, gördüğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü.

Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Milletimizin özellikle, gençlerimizin ve çocuklarımızın kampanyaya ilgisi, bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda da ağaç günü olarak değerlendirmesi fikrini ortaya çıkardı. Biz de bu fikri destekledik ve 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı geçtiğimiz hafta imzaladım.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün, ülkemize, milletimize, gençliğimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra her yıl milletimiz, takvimler 11 Kasım'ı, saatler 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır. Fidan deyip, ağaç deyip geçmemek gerekiyor.

Bakınız Dede Korkut ağacı ne güzel anlatıyor: Ağaç ağaç dersem sana arlanma ağaç. Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç. Musa Kelim'in asası ağaç. Büyük büyük suların köprüsü ağaç. Kara kara denizlerin gemisi ağaç. Zülfikar'ın kını ile kabzası ağaç. İşte bugün burada diktiğimiz fidanların her birinin ileride nerede, hangi hayırlı iş için kullanılacağını şimdiden bilemeyiz. Onun için ne kadar ağaç dikersek geleceğe o kadar büyük miras bırakmış oluruz.

Ayrıntılar geliyor...