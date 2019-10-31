Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız.

Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile bölgemizde merkez konuma getirdik. Ulaştırmada çok önemli bir adım attık. Bakü-Tiflis-Kars tarihi bir adımdı. Bu demiryolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.

Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.

Ayrıntılar geliyor...