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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor31 Ekim 2019 Perşembe 14:37 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 14:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile ortak açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız.
Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile bölgemizde merkez konuma getirdik. Ulaştırmada çok önemli bir adım attık. Bakü-Tiflis-Kars tarihi bir adımdı. Bu demiryolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.
Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.
Ayrıntılar geliyor...